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بسبب ظروف الطقس

طيور متجمدة تتساقط من السماء في أمريكا

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
طيور متجمدة تتساقط من السماء في أمريكا
المواطن - ترجم: منة الله أشرف

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بدأت الطيور المهاجرة تتساقط فجأة من السماء وترقد بلا حول ولا قوة في البرك والحقول ومراعي الأبقار؛ بفعل موجات البرد التي ضربت الغرب الأوسط في أمريكا.

دق ناقوس الخطر

ودقت مجموعة رابتور التعليمية في ولاية ويسكونسن ناقوس الخطر لتوعية الناس بأزمة الطيور المتساقطة، وتتم حاليًا عمليات إنقاذ لتلك المخلوقات.

وصرحت مجموعة Raptor Education Group بأنها تتلقى مكالمات منذ يومين حول الطيور التي تقطعت بهم السبل والتي يجب إنقاذها لأنها لا تستطيع المشي بعد أن أدت ظروف الطقس البارد المتجمد إلى حدوث هذه الظاهرة.

طيور متجمدة تتساقط من السماء في أمريكا (1)

سبب الظاهرة

وقالت المنظمة غير الربحية في منشور على فيسبوك: تحدث الظاهرة بسبب انخفاض درجات الحرارة المنخفضة للغاية والتي تتسبب في تكون الجليد على أجسام الطيور أثناء تحليقها على ارتفاعات عالية وتسقط على الأرض عندما لا تعود قادرة على الطيران بسبب وزن الجليد على أجسامهم.

وتابعت: في الوقت الحالي إذا وجدت طائرًا على الأرض أو على طريق أو مرعى أبقار، فعليك أن تدرك أنه لا يستطيع المشي؛ لأن فصيلة الطيور المهاجرة تلك مصممة للغوص والسباحة وليس المشي.

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