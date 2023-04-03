أيمن زيدان: المشهد الفني حاليًّا لا يشبهني ظروف قاسية في طفولة الرزيزاء: لم يكن لديه ملابس شتوية اغتيال مدون عسكري روسي بقنبلة داخل تمثال أثمن هدية في حياة سعود بن محمد العبدالله لاعب كرة قدم ينقذ طفلًا من الاحتراق داخل سيارة هنري ردًّا على صافرات الاستهجان ضد ميسي: عليه العودة إلى برشلونة رفض استئناف النصر حول احتجاجه على مشاركة كنو في الديربي ديسمبر الماضي سيارة تطير في الهواء 20 مترًا بعد اصطدامها بحاجز جستنيه يكشف مفاجأة مدوية بشأن اقتراب نجوم عالميين من الدوري السعودي جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر
كشف الفنان التشكيلي علي الرزيزاء، الصعوبات التي واجهها في طفولته وقصة التحاقه بمعهد المعلمين.
لم يمتلك ملابس شتوية وحقيبة في المرحلة الابتدائية..
طفولة صعبة عاشها ضيفنا علي الرزيزاء
انتظرونا الليلة في #اللقاء_مع_علي_الرزيزاء
الثانية صباحا بتوقيت السعودية على MBC1@Mofeed_n
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/hlorddve2b#علي_الرزيزاء#اللقاء_من_الصفر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/0wx3dD1JGn
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 2, 2023
وقال الرزيزاء، خلال لقائه ببرنامج اللقاء من الصفر على قناة إم بي سي: إنه لم يعلم أنه سيتخرج مدرسًا وناقش خاله في هذا الأمر، وكان يقضي وقته في الرسم على الرغم من عدم حب خالي لذلك.
واستطرد متأثرًا: كنا في المرحلة الابتدائية لا نمتلك حقيبة ولم يكن لدي حقيبة إلا بعد إنهاء المرحلة الابتدائية وكانوا يطلبون منا في المدرسة ارتداء أحذية ولم يكن لدينا ملابس شتوية ومررنًا بظروف تعطلت فيها سبل المعيشة.