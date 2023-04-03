ظروف قاسية في طفولة الرزيزاء: لم يكن لديه ملابس شتوية

كشف الفنان التشكيلي علي الرزيزاء، الصعوبات التي واجهها في طفولته وقصة التحاقه بمعهد المعلمين.

لم يمتلك ملابس شتوية وحقيبة في المرحلة الابتدائية..

طفولة صعبة عاشها ضيفنا علي الرزيزاء انتظرونا الليلة في #اللقاء_مع_علي_الرزيزاء

الثانية صباحا بتوقيت السعودية على MBC1@Mofeed_n يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/hlorddve2b#علي_الرزيزاء#اللقاء_من_الصفر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/0wx3dD1JGn — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 2, 2023

وقال الرزيزاء، خلال لقائه ببرنامج اللقاء من الصفر على قناة إم بي سي: إنه لم يعلم أنه سيتخرج مدرسًا وناقش خاله في هذا الأمر، وكان يقضي وقته في الرسم على الرغم من عدم حب خالي لذلك.

واستطرد متأثرًا: كنا في المرحلة الابتدائية لا نمتلك حقيبة ولم يكن لدي حقيبة إلا بعد إنهاء المرحلة الابتدائية وكانوا يطلبون منا في المدرسة ارتداء أحذية ولم يكن لدينا ملابس شتوية ومررنًا بظروف تعطلت فيها سبل المعيشة.