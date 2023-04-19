ظهور الجن خلال تحليل الطقس لمقلد الزعاق بـ ستوديو 23

يواصل برنامج ستوديو 23، والذي يعرض عبر قناة إم بي سي1، تقليد المشاهير، حيث قلد الفنان خالد الفراج خلال حلقة اليوم، شخصية خبير الفلك خالد الزعاق.

مشهد تمثيلي

وخلال المشهد التمثيلي، ظهر الفراج وهو يقلد شخصية خالد الزعاق، ويرتدي نفس ملابسه، وتحدث عن موسم الكنة والوسم، ودرجات الحرارة.

وتقمص شخص آخر شخصية “جن”، وظهر خلف الفراج خلال حديثه عن المواسم ودرجات الحرارة، ونفذ عدة حركات غريبة.

وخلال الحلقة، هرب الفراج من المكان، تاركًا خلفه أغراضه التي فرشها على الأرض، بعد ظهور “الجن” خلفه أكثر من مرة، وسحب كوب الشاي من يده.

برنامج ستوديو 23

من المعروف أن برنامج ستوديو 23 تجري فيه الأحداث والمواقف في إطار كوميدي ساخر، من بطولة حبيب الحبيب، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، ريم عبدالله، ماجد المطرب، خالد الفراج، وغيرهم.