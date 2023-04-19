ظهور سلالة جديدة أكثر عدوى من كورونا بروسيا

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سجلت وزارة الصحة الروسية، أمس الثلاثاء، حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة أركتوروس.
وتابعت الصحة الروسية، أن إدخال أي قيود لمكافحة الوباء فيما يتعلق باكتشاف نوع فرعي جديد من فيروس كورونا في روسيا غير مطلوب.
وأردفت: وفقًا للبيانات الأولية، قد تكون السلالة الجديدة أكثر عدوى، لكنها ليست شديدة الإمراض. المرض الناجم عنها يتطور بشكل خفيف.
وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية: إنه يُفترض أن الزيادة في عدد الحالات في الهند ناتجة عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، في إشارة إلي أركتوروس.