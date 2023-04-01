عائلة تقدم الإفطار لـ7 آلاف صائم سنوياً منذ 8 أعوام بالجوف

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دأبت عائلة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف على تنفيذ مبادرة اجتماعية لإفطار 7 آلاف صائم في رمضان، داخل مسجد والدهم الراحل قبل سنوات، الذي بنوه كصدقة جارية على روحه.
فيديو | منذ 8 أعوام.. عائلة في سكاكا تواصل مبادرتها في إفطار 7 آلاف صائم في رمضان بمسجد والدهم#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/eBDnAHaY0z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023
وتتواصل هذه المبادرة منذ 8 سنوات، وتتضمن إفطار عدد كبير من الصائمين كل عام، علاوة على العناية بشؤون المسجد والوقوف على احتياجاته.
وقال أحد فراد الأسرة لقناة الإخبارية: “بعد وفاة الوالد في عام 1335 هـ، تم الاتفاق على بناء هذا المسجد، ليكون صدقة جارية على روحه”.
وأضاف: “تجاوز عدد المستفيدين بالإفطار في شهر رمضان حوالي 7 آلاف شخص في السنة الواحدة، أي أكثر من 55 ألف شخص في 8 سنوات”.