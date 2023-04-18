Icon

مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية Icon مسحراتي جدة يستحضر عاداتها قبل نصف قرن Icon الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها Icon بريطانيا تهدد واتساب بالحظر حال عدم الامتثال للقانون الجديد Icon توضيح من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية Icon وقت إخراج زكاة الفطر Icon السلطات التونسية تمنع الاجتماعات بمقرات حزب النهضة Icon النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الدين العام دون خفض النفقات Icon أمطار متفاوتة بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس 29 رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
حسب تقويم أم القرى

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس 29 رمضان

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس 29 رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 168 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،،

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم