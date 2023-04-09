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#عاجل | بأمر الملك سلمان.. تعيين فهد بن سعد آل سعود محافظاً للدرعية

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
#عاجل | بأمر الملك سلمان.. تعيين فهد بن سعد آل سعود محافظاً للدرعية
المواطن - واس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، – حفظه الله-، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بتعيين صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.

نص الأمر الملكي :

الرقم : أ / 362

التاريخ : 18 / 9 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

بعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدا لعزيز آل سعود

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