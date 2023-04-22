المملكة تدعم الاستقرار وتثبت قدرتها على كسر الحواجز في المنطقة بدء ترتيب إجلاء السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة بالدموع .. معتمرة سودانية تتحدث عن حال بلادها وتشكر المملكة تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال أمطار غزيرة وبرد وجريان للسيول في 5 مناطق ثاني أيام العيد أرسنال ينتفض ويتعادل مع ساوثهامبتون في الوقت القاتل مبابي يقود باريس سان جيرمان لتجاوز آنجيه بثنائية ألعاب وفعاليات في حفل أبناء شهداء الواجب والأيتام ببوليفارد رياض سيتي الألعاب النارية تلون سماء المدينة المنورة بألوان البهجة والفرح وزير الصحة يعايد المرضى ومنسوبي سعود الطبية
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.