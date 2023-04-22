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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

بدء ترتيب إجلاء السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
بدء ترتيب إجلاء السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة
المواطن - فريق التحرير

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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

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