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يجتمع الكل ليتشاركوا مائدة الإفطار

عادة مميزة يحافظ عليها حي الصفراء في بريدة احتفاءً بعيد الفطر

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
عادة مميزة يحافظ عليها حي الصفراء في بريدة احتفاءً بعيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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يقدم حي الصفراء في مدينة بريدة بمنطقة تبوك أحد مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر المبارك بشكل مميز، يتمثل في اجتماع أهالي الحي بكل فئاتهم العمرية ليتشاركوا مائدة الإفطار وتبادل التهاني.

مشاركة أمير القصيم

وسلط تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الضوء على تلك العادة المميزة والتي يشارك في مائدة الإفطار بها أمير منطقة القصيم، مع جيرانه في الحي، لتنفيذ هذه العادة السنوية.

وشهد حي الصفراء في البريدة أجواء أسرية ومحبة بين أهالي الحي والمقيمين خلال المشاركة في مائدة الإفطار.

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