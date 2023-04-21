عادة مميزة يحافظ عليها حي الصفراء في بريدة احتفاءً بعيد الفطر

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يقدم حي الصفراء في مدينة بريدة بمنطقة تبوك أحد مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر المبارك بشكل مميز، يتمثل في اجتماع أهالي الحي بكل فئاتهم العمرية ليتشاركوا مائدة الإفطار وتبادل التهاني.
#من_الشاشة | عيدنا في حيّنا؛ عادة لا تزال محافظ عليها في حي الصفراء بمنطقة بريدة احتفاءً بعيد الفطر المبارك. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) April 21, 2023
وسلط تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الضوء على تلك العادة المميزة والتي يشارك في مائدة الإفطار بها أمير منطقة القصيم، مع جيرانه في الحي، لتنفيذ هذه العادة السنوية.
وشهد حي الصفراء في البريدة أجواء أسرية ومحبة بين أهالي الحي والمقيمين خلال المشاركة في مائدة الإفطار.