عاروض سحابي وأمطار وسيول خلال الـ 36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 16 خلال الـ 36 ساعة المقبلة بأمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول ورياح مغبرة، تبدأ من اليوم وتستمر حتى ظهر غد الخميس.

عاروض سحابي

وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى توقعاته بحدوث عاروض سحابي يتحرك من شرق الشمالية وجنوب حائل نواحي القصيم ثم حفر الباطن والصمان والكويت يليه المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض على التوالي (الزلفي- المجمعة – شقراء – ثادق – رماح – حريملاء – الدرعية – العاصمة الرياض- الدوادمي – القويعية – المزاحمية والخرج – الحريق – حوطة بني تميم) ثم الشرقية، وتشمل أجزاء من مناطق المدينة ومكة والباحة وعسير ونجران واليمن وعُمان والإمارات والبحرين.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.