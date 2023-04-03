عاشق التراث بتبوك يروي قصة مقتنيات نادرة عمرها 200 عام

روى المواطن سعود البلوي من تبوك قصة عشقه للتراث وهوايته لاقتناء قطع أثرية نادرة يصل عمر بعضها لـ 200 عام.

سعود البلوي.. عاشق للتراث يروي قصة مقتنيات وقطع أثرية نادرة يصل عمر بعضها إلى 200 عام

عبر :@mishal_0 pic.twitter.com/VbrieiMKNj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 3, 2023

وأوضح البلوي في حديثه لـ “العربية السعودية” أن هذه المقتنيات جمعها خلال ٤٥ سنة وأكثر، ويصل عمر أشياء منها لـ 200 عام، حيث دفعته هوايته إلى جمع المقتنيات القديمة والنادرة للاحتفاظ بها.

وأشار البلوي إلى بعض المقتنيات التي جمعها ومنها الصحون والقدور النحاس القديمة وحجر الرحى الذي يطحن فيه حبوب القمح لصنع الخبز، وكذلك الأسلحة القديمة منها سيف روماني قديم وبندقية يعود عمرها لمائتي عام وغيرها من الأشياء القديمة التي تتراوح أعمارها من 90 لـ 100 عام وأكثر.