عاصفة تسقط شجرة بالسفارة اليابانية بالسعودية والسفير يعلق

تسببت عاصفة في كسر أحد فروع شجرة بحديقة السفارة اليابانية بالمملكة، وأسفرت عن سقوط أحد فروعها الكبيرة لتثير حزن السفير الياباني فوميو إيواي.

وقال السفير الياباني فوميو إيواي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله… لقد كسرت العاصفة ليلة أول أمس فرعًا كبيرًا من الشجرة الموجودة في حديقة سفارتنا وأسقطته أرضًا”.

ونشر السفير الياباني صورًا لفرع الشجرة التي أسقطتها العاصفة.

عناية اليابان بالأشجار

ويهتم اليابانيون بالتشجير ولديهم عناية خاصة بالزراعة حيث كان التشجير أحد الطرق التي استُخدمت للحفاظ على صحة الغابات في اليابان.

ومن هذا المنطلق، أقامت الحكومة اليابانية والشركات الخاصة مشاريع متعددة لزراعة أنواع الأشجار المحلية في مناطق مفتوحة منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وقد أدت هذه الممارسة إلى تحولات في بنية الغابات والغابات المطيرة المعتدلة الصحية التي تحافظ على درجة عالية من التنوع الحيوي.

رؤية مشتركة

وهنا تتشارك رؤية المملكة واليابان، حيث تستهدف المملكة العمل على التشجير والزراعة ضمن مبادرات عديدة منها السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.