عاصفة عنيفة تقتل 29 شخصًا بأمريكا

ارتفع عدد قتلى العاصفة العنيفة التي أحدثت أعاصير في المناطق الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة إلى 29 على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لما ذكره مسؤولون وتقارير إعلامية.

عاصفة عنيفة

في ممفيس بولاية تينيسي، تم العثور على طفلين وشخص بالغ متوفين يوم السبت بعد أن تسببت الرياح العاتية في سقوط الأشجار في العديد من المنازل، وفقًا لإدارة شرطة ممفيس.

وفي مقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي، أفاد المسؤولون بأن شخصين آخرين لقيا حتفهما، بعد أن أبلغا عن سبع وفيات في وقت سابق يوم السبت، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

ضحايا ومفقودون

وتم العثور على جثتي الزوجين في أحد المخيمات في حديقة ماكورميك كريك ستيت بمقاطعة أوين بولاية إنديانا، وفقًا لوزارة الموارد الطبيعية بالولاية.

كما تم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة أخرى من العاصفة، التي تسببت في أعاصير بعدة مناطق، في وقت سابق في أركنساس وإلينوي وإنديانا وديلاوير وميسيسيبي وألاباما. وأصيب العشرات بجروح وتضررت العديد من المباني أو دمرت.