عاصفة قضائية يواجهها ترامب في 2023

يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حربًا قضائية، في قضية شراء الصمت التي اتهم بها رسمياً الأسبوع الماضي، لكنها تمثل نقطة في بحر قضايا هوجاء ستضرب ترامب في القريب العاجل.

قضيته مع الممثلة

وتعد قضية المبالغ المدفوعة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، والتي يحاكم عليها ترامب الآن، أول قضية في سلسلة من العواقب القانونية التي قد يواجهها الرئيس السابق، حيث لا يزال عدد من التحقيقات الأخرى في أفعاله معلقة، وسط اتجاه إلى فتح العديد من القضايا.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إلى محكمة مانهاتن، حيث مثل أمام الادعاء، على إثر اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

دعوة تشهير واعتداء جنسي

سيواجه ترامب الكاتبة إي.جين كارول في المحكمة، في 25 أبريل،حيث رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير والاعتداء الجنسي بعد أن زُعم أنه اغتصبها في غرفة خلع الملابس بمحل بيرغدورف غودمان في التسعينيات ثم نفى مزاعمها. القضية مدنية وليست جنائية، وسيتعين على ترامب دفع تعويضات غير محددة إذا حكمت المحكمة ضده.

يمكن للمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس توجيه تهم جنائية ضد ترامب وحلفائه بسبب ما اعتبر جهودًا منهم لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، بعد تحقيق استمر لسنوات.

احتيال ضريبي

سيمثل ترامب للمحاكمة في نيويورك، في 2 أكتوبر، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، في قضية مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد الرئيس السابق وشركائه في العمل، حيث يتهمون بالاحتيال الضريبي في تقدير غير دقيق لقيمة أصولهم من المستندات المالية، لتحقيق مكاسب شخصية.

يمكن أن تؤدي القضية إلى مجموعة من العواقب، بما في ذلك إلغاء الشهادات التجارية لأعمال ترامب، ومنعه وأبنائه من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك وغرامة قدرها 250 مليون دولار.

تسويق احتيالي

سيُحاكم ترامب في دعوى مدنية ضده وأبناءه وشركة “ترامب كوربوريشن” بشأن مخطط تسويق احتيالي مزعوم متعدد المستويات روج له ترامب، وقدمه المدعون الذين استثمروا فيه ثم واجهوا خسائر مالية كبيرة، حيث يطلبون مبلغًا غير محدد كتعويضات في جلسة 24 يناير 2024.

وتُجري وزارة العدل والمستشار الخاص جاك سميث تحقيقين يمكن أن يؤديا إلى توجيه اتهامات إلى ترامب، يشمل أحدهما أحداث اقتحام الكونغرس.