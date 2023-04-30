عاصمة الفنانين تحتفي بالأصالة والإبداع بحفل روائع محمد الموجي

أثبتت المملكة أنها أكبر داعم للإبداع العربي وراعية له، وأصبحت نقطة جذب للفن والفنانين، في ظل الدعم الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي حفل روائع محمد الموجي ضمن فعاليات تقويم الرياض امتدادًا للاحتفاء بإبداعات الفنانين في مختلف الوطن، التي بدأت بفنانين الصف الأول في المملكة، مثل طلال مداح محمد عبده وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد ورابح صقر، وكذلك الاحتفاء بالمبدعين في الخليج وفي الوطن العربي الكبير مثل عبدالوهاب الدوكالي في المغرب والرحابنة، وعديد من الفنانين.

تقدير الفنانين

وحرصت المملكة على تقدير الفنانين وبدأت بالفنانين السعوديين على مختلف مجالاتهم، فأقامت مسارح بأسمائهم، مثل مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم ومسرح بكر الشدي، ومسرح محمد العلي ومسرح عبادي الجوهر، وهذ يدل على القيمة العالية التي تضعها المملكة للفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة.

كما تعمل المملكة جاهدة من خلال هيئة الترفيه، على تعريف الأجيال الجديدة بالفنون والفنانين الذين أرسوا قواعد الفن في وطننا العربي، وإعادة إنتاج أعمالهم وبثها من خلال المسارح، تنقل الحفلات لجمهور ضخم، يعيد أسماءهم للذاكرة، ويؤكد قيمة الفنان العربي وأصالته، ويذكر بالبدايات.

وتحرص المملكة كذلك على أن تكون عاصمة الفنانين والمبدعين ومنارة للفن، من خلال دعم أعمالهم ونشاطاتهم، التي تؤكد مكانة المملكة الكبيرة في مختلف المجالات.