عبدالرحمن غريب يسجل الهدف الثاني لـ النصر

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تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الرائد، وذلك بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بين الفريقين.
هدددددف!⚽
د55’ الهدف الثاني لـ #النصر عن طريق عبدالرحمن غريب
النصر 2 × 0 الرائد#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/PjXWkejHFo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023
وتمكن غريب من إحراز الهدف الثاني بمهارة فردية مميزة في الدقيقة الـ55 ليعلن تقدم العالمي بالهدف الثاني.
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق أصفر الرياض بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو.