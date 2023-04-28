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في شباك نادي الرائد

عبدالرحمن غريب يسجل الهدف الثاني لـ النصر

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
عبدالرحمن غريب يسجل الهدف الثاني لـ النصر
المواطن - فريق التحرير

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تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الرائد، وذلك بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بين الفريقين.

وتمكن غريب من إحراز الهدف الثاني بمهارة فردية مميزة في الدقيقة الـ55 ليعلن تقدم العالمي بالهدف الثاني.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق أصفر الرياض بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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