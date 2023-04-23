عبدالرزاق حمدالله يبحث عن هدف غائب ضد الهلال

يسعى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لتسجيل الهدف الأول في شباك الهلال بقميص العميد.

عبدالرزاق حمدالله يسعى للتسجيل

ويُقدم عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الاتحاد هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا، ليحتل وصافة هدافي دوري روشن السعودي، كما ساهم في تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي، إلا أنه لم يهز شباك الهلال.

وخاض عبدالرزاق حمدالله مباراتين بقميص الاتحاد ضد الهلال في دوري روشن السعودي، الأولى، كانت في الدور الثاني بالموسم الماضي، وخسرها العميد بنتيجة 3\1، والثانية كانت في الدور الأول هذا الموسم، وفاز الزعيم بهدف.

ولم ينجح حمدالله في هز شباك الهلال خلال منافسات كأس الملك من قبل، حيث لعب أمام 10 مرات في جميع البطولات بقميص النصر، ونجح في تسجيل 6 أهداف، 4 منهم في الدوري، وهدف بدوري أبطال آسيا، وآخر في كأس السوبر السعودي.

الاتحاد يُلاقي الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك.