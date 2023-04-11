طوارئ الشمالية تتأهب لمواجهة الحالة المطرية قرش ضخم يلتهم قدم سائح في هاواي شاهد.. بردية غير مسبوقة في نجران الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية ولي العهد ومنصة إحسان دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء منصة إحسان جاهزية وموثوقية بلجنة إشرافية انهيار مغارة فوق رأس شخصين بحثا عن كنز مجتمعنا جُبل على احترام كبار السن وتوقيرهم طفل مصري مذبوح في المقابر بسبب خلافات أسرية
قال وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إنه لا يتفق مع مصطلح الغسيل الرياضي، ولا يرى معنى له، مؤكدًا أيضًا على أنه لا يمكن استخدام الرياضة على هذا النحو.
وقال تقرير برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS News: حفزت استثمارات المملكة الضخمة مؤخرًا في الرياضة العالمية اتهامات بالغسيل الرياضي، فمن صفقة كرستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون دولار في الموسم لصفقة لمدة 10 سنوات مع WWE مع بطولة تنس مرصعة بالنجوم، وشراء فريق كرة القدم الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد، وبالنسبة للنقاد، فإن هذه الاستثمارات الفخمة هي جزء من محاولة لرسم صورة مختلفة عن حقيقة المملكة.
وعن ذلك أجاب وزير الرياضة قائلًا: أنا لا أتفق مع هذا المصطلح، غسيل رياضي؛ بل أعتقد أنه إذا ذهبت إلى أجزاء مختلفة من العالم وجمعت بين الناس في اهتمامات مشتركة فإن ذلك يولد الألفة، ويجب على الجميع أن يأتوا ويروا السعودية، ويروا ما هي عليه، ثم يتخذوا قرارهم، انظروا بأنفسكم وإذا لم تعجبكم فلا بأس.
وأضاف وزير الرياضة: الاستثمار في الرياضة جزء أساسي من خطة اقتصادية أوسع، وهي رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي خطة بقيمة 7 تريليونات دولار لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز النفط، وفي هذا الإطار، حدثت بعض التطورات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، والرياضة جزء لا يتجزأ من هذا التطور.
واستطرد: في الملاعب والصالات الرياضية ومراكز الترفيه بات الشباب السعودي- ذكورًا وإناثًا- يحبون الرياضة، متابعًا: شخصيًا، لم أتخيل يومًا أنه إذا أردت مشاهدة قتال وصراع الملاكمات والمصارعات فسأقود سيارتي وأذهب إلى الحلبة في بلدي، هذا تحول هائل، ويمكن للجميع الشعور بهذا التغيير الملموس.
واختتم حواره لبرنامج 60 دقيقة قائلًا: نحن نحاول تحقيق مستقبل أفضل لشعبنا ولبلدنا.