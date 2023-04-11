عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية

قال وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إنه لا يتفق مع مصطلح الغسيل الرياضي، ولا يرى معنى له، مؤكدًا أيضًا على أنه لا يمكن استخدام الرياضة على هذا النحو.



حقيقة الغسيل الرياضي في السعودية

وقال تقرير برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS News: حفزت استثمارات المملكة الضخمة مؤخرًا في الرياضة العالمية اتهامات بالغسيل الرياضي، فمن صفقة كرستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون دولار في الموسم لصفقة لمدة 10 سنوات مع WWE مع بطولة تنس مرصعة بالنجوم، وشراء فريق كرة القدم الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد، وبالنسبة للنقاد، فإن هذه الاستثمارات الفخمة هي جزء من محاولة لرسم صورة مختلفة عن حقيقة المملكة.

وعن ذلك أجاب وزير الرياضة قائلًا: أنا لا أتفق مع هذا المصطلح، غسيل رياضي؛ بل أعتقد أنه إذا ذهبت إلى أجزاء مختلفة من العالم وجمعت بين الناس في اهتمامات مشتركة فإن ذلك يولد الألفة، ويجب على الجميع أن يأتوا ويروا السعودية، ويروا ما هي عليه، ثم يتخذوا قرارهم، انظروا بأنفسكم وإذا لم تعجبكم فلا بأس.

وأضاف وزير الرياضة: الاستثمار في الرياضة جزء أساسي من خطة اقتصادية أوسع، وهي رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي خطة بقيمة 7 تريليونات دولار لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز النفط، وفي هذا الإطار، حدثت بعض التطورات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، والرياضة جزء لا يتجزأ من هذا التطور.

مستقبل أفضل

واستطرد: في الملاعب والصالات الرياضية ومراكز الترفيه بات الشباب السعودي- ذكورًا وإناثًا- يحبون الرياضة، متابعًا: شخصيًا، لم أتخيل يومًا أنه إذا أردت مشاهدة قتال وصراع الملاكمات والمصارعات فسأقود سيارتي وأذهب إلى الحلبة في بلدي، هذا تحول هائل، ويمكن للجميع الشعور بهذا التغيير الملموس.

واختتم حواره لبرنامج 60 دقيقة قائلًا: نحن نحاول تحقيق مستقبل أفضل لشعبنا ولبلدنا.