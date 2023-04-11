Icon

طوارئ الشمالية تتأهب لمواجهة الحالة المطرية Icon قرش ضخم يلتهم قدم سائح في هاواي Icon شاهد.. بردية غير مسبوقة في نجران Icon الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين Icon عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية Icon ولي العهد ومنصة إحسان دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء Icon منصة إحسان جاهزية وموثوقية بلجنة إشرافية Icon انهيار مغارة فوق رأس شخصين بحثا عن كنز Icon مجتمعنا جُبل على احترام كبار السن وتوقيرهم Icon طفل مصري مذبوح في المقابر بسبب خلافات أسرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
على الجميع أن يأتوا ويروا المملكة ويحكموا بأنفسهم

عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إنه لا يتفق مع مصطلح الغسيل الرياضي، ولا يرى معنى له، مؤكدًا أيضًا على أنه لا يمكن استخدام الرياضة على هذا النحو.


حقيقة الغسيل الرياضي في السعودية

وقال تقرير برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS News: حفزت استثمارات المملكة الضخمة مؤخرًا في الرياضة العالمية اتهامات بالغسيل الرياضي، فمن صفقة كرستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون دولار في الموسم لصفقة لمدة 10 سنوات مع WWE مع بطولة تنس مرصعة بالنجوم، وشراء فريق كرة القدم الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد، وبالنسبة للنقاد، فإن هذه الاستثمارات الفخمة هي جزء من محاولة لرسم صورة مختلفة عن حقيقة المملكة.

وعن ذلك أجاب وزير الرياضة قائلًا: أنا لا أتفق مع هذا المصطلح، غسيل رياضي؛ بل أعتقد أنه إذا ذهبت إلى أجزاء مختلفة من العالم وجمعت بين الناس في اهتمامات مشتركة فإن ذلك يولد الألفة، ويجب على الجميع أن يأتوا ويروا السعودية، ويروا ما هي عليه، ثم يتخذوا قرارهم، انظروا بأنفسكم وإذا لم تعجبكم فلا بأس.

عبدالعزيز الفيصل لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية

وأضاف وزير الرياضة: الاستثمار في الرياضة جزء أساسي من خطة اقتصادية أوسع، وهي رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي خطة بقيمة 7 تريليونات دولار لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز النفط، وفي هذا الإطار، حدثت بعض التطورات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، والرياضة جزء لا يتجزأ من هذا التطور.

مستقبل أفضل

واستطرد: في الملاعب والصالات الرياضية ومراكز الترفيه بات الشباب السعودي- ذكورًا وإناثًا- يحبون الرياضة، متابعًا: شخصيًا، لم أتخيل يومًا أنه إذا أردت مشاهدة قتال وصراع الملاكمات والمصارعات فسأقود سيارتي وأذهب إلى الحلبة في بلدي، هذا تحول هائل، ويمكن للجميع الشعور بهذا التغيير الملموس.

واختتم حواره لبرنامج 60 دقيقة قائلًا: نحن نحاول تحقيق مستقبل أفضل لشعبنا ولبلدنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية
السعودية اليوم

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف...

السعودية اليوم
طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله
غرائب

طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله

غرائب
إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم التربوية بجامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم...

السعودية اليوم
تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية
حصاد اليوم

تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم...

حصاد اليوم
تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة 36 ألف م3 من الحطب
السعودية اليوم

تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة...

السعودية اليوم
جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع بمكة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع...

السعودية اليوم
موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة

الرياضة
أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان
السعودية اليوم

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

السعودية اليوم