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استغرقت 22 يومًا وتضمنت عدة ولايات والدعوة للزيارة كانت في لينان

عبدالعزيز بن فهد الفيصل يكشف أسرار أول زيارة لوالده إلى الاتحاد السوفيتي

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
عبدالعزيز بن فهد الفيصل يكشف أسرار أول زيارة لوالده إلى الاتحاد السوفيتي
المواطن - فريق التحرير

كشف الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل، تفاصيل أول زيارة يقوم بها والده الأمير فهد الفيصل رحمه الله، إلى الاتحاد السوفيتي السابق.

زيارة مفاجئة

وقال الأمير عبدالعزيز في حوار مع الكاتب والإعلامي أحمد العرفج: إن الزيارة كانت مفاجئة لنا حيث كنا في لبنان سنة 1962، وكان الوالد يمارس رياضة المشي وتفاجأ بشخصين يستوقفانه أحدهما يتحدث اللغة العربية والآخر سفير الاتحاد السوفيتي في بيروت آنذاك، وقال الشخص الذي يتحدث العربية إن السفير يطلب التشرف بالجلوس مع الأمير فهد”.

وتابع الأمير عبدالعزيز إن والده استقبل السفير الذي أطلعه على رغبة الحزب الشيوعي في زيارة سموه إلى الاتحاد السوفيتي وقدم له دعوة رسمية لزيارة البلاد، وكشف أن الوالد وافق على الزيارة بعد الحصول على إذن من الملك سعود رحمه الله فتم ترتيب الزيارة”.

موافقة ملكية

وأشار إلى أنه بعد صدور الموافقة الملكية تمت الزيارة التي استغرقت 22 يومًا،  موضحًا أن السفر في ذلك الوقت كان صعبًا حيث لم يكن هناك طيران  مباشر فكانت الرحلة من بيروت إلى فيينا ثم إلى موسكو عن طريق صوفيا، وتم استقبال الوفد السعودي بواسطة عمدة موسكو ونائب وزير الخارجية وبعض المسؤولين.

ولفت إلى أنه لم تتح له الفرصة للقاء الزعيم الروسي السابق نيكيتا خروتشوف، لكنه استقبل الوالد، موضحًا أنهم زاروا كل المصانع السوفيتية إلا المصانع العسكرية حيث لم يسمح لهم بزيارة تلك المصانع مطلقًا.

قطار فخم

وقال إنه تم التنقل عبر قطار فخم لزيارة عدة ولايات روسية وكان القطار عبارة عن فندق متنقل به غرف نوم ومرافق كاملة، حيث نزل كل شخص في غرفة مستقلة، وبعدها تم نقلهم بواسطة الطائرة الرئاسية إلى أذربيجان وسمرقند ومنطقة في الشمال مشهورة بالثلوج التي تتجمد في الشتاء.

وأشار إلى أنه تم لقاء تاجر سعودي من الرياض حيث كان وكيلًا لإحدى شركات السيارات السوفيتية الشهيرة.

وأفاد أن الأمير فهد أعجب بالعديد من المشاريع في موسكو من بينها مترو موسكو وحاول نقل بعض ملامح التطور إلى العاصمة الرياض ، حيث كان وقتها أمينًا لمنطقة الرياض.

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