عبدالله العامر لفناني طاش ما طاش: تقاعدوا

وجه الفنان عبدالله العامر انتقادات حادة لأبطال مسلسل طاش ما طاش، داعيًا لهم أن يتقاعدوا ويعطوا فرصة للشباب.

ويرى العامر خلال لقائه مع برنامج سوالف رمضان على قناة روتانا خليجية، أن أبطال العمل حققوا نجومية كبيرة جدًّا والتقاعد أفضل لهم الآن.

الأغنية السعودية

وفيما يخص الأغنية السعودية، أضاف العامر: مع احترامي لفنان العرب محمد عبده باعتباره اسمًا كبيرًا في الأغنية السعودية كان لدينا قائد كبير للأغنية السعودية قبله، وهو من عرف العالم بالأغنية السعودية صوت الأرض طلال مداح.

وتابع: إن طلال مداح هو المؤسس للأغنية السعودية فضلًا عن صوته وقيمته وحضوره في أي مكان وقد غنى بعدة لهجات وغنى باللغة الإنجليزية وقد اعترفت أحلام بذلك في ليلة صوت الأرض.