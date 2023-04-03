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وجه الفنان عبدالله العامر انتقادات حادة لأبطال مسلسل طاش ما طاش، داعيًا لهم أن يتقاعدوا ويعطوا فرصة للشباب.
رسالة الفنان عبدالله العامر لفناني طاش ما طاش: تقاعدوا وأعطوا فرصة للشباب
@99alaamer#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/O5JEIjMowI
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 2, 2023
ويرى العامر خلال لقائه مع برنامج سوالف رمضان على قناة روتانا خليجية، أن أبطال العمل حققوا نجومية كبيرة جدًّا والتقاعد أفضل لهم الآن.
وفيما يخص الأغنية السعودية، أضاف العامر: مع احترامي لفنان العرب محمد عبده باعتباره اسمًا كبيرًا في الأغنية السعودية كان لدينا قائد كبير للأغنية السعودية قبله، وهو من عرف العالم بالأغنية السعودية صوت الأرض طلال مداح.
وتابع: إن طلال مداح هو المؤسس للأغنية السعودية فضلًا عن صوته وقيمته وحضوره في أي مكان وقد غنى بعدة لهجات وغنى باللغة الإنجليزية وقد اعترفت أحلام بذلك في ليلة صوت الأرض.
فقرة #المواجهة ..
محمد عبده يتكلم عن محمد عبده.. !
عبدالله العامر: مع احترامي لفنان العرب محمد عبده كان لدينا قائد كبير للأغنية السعودية قبله، وهو من عرف العالم بالأغنية السعودية صوت الأرض طلال مداح @99alaamer#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان pic.twitter.com/Ya8Tl9ZxiR
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 2, 2023