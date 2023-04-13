عبدالله بن بندر يدشّن مركز الاتصال والإعلام بـ الحرس الوطني

دشّن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مقر مركز الاتصال والإعلام بوزارة الحرس الوطني، حيث استمع خلال التدشين لشرح مفصل عما يضمه المركز من إمكانات وكفاءات بشرية وتقنيات حديثة تدار بكوادر وطنية مؤهلة.

عمليات رقمية

ثم قام بجولة داخل المركز واطلع على أقسامه التي ضمت العمليات الرقمية، والمحتوى، وقسم الإنتاج المرئي، كما اطلع على طبيعة عمل إدارة الاتصال وصنعها للأفكار والنشاطات والمناسبات الرسمية والفعاليات بما يتواكب مع تطلعات الوزارة.

وأكد الأمير عبدالله بن بندر على أهمية عمل المركز وما يقدمه من إنجازات نفخر بها جميعًا، مقدمًا شكره لكافة العاملين في المركز على جهودهم وإبداعاتهم، متمنيًا لهم التوفيق ومواصلة الجد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

تشجيع للعطاء

من جهته أكد المستشار الإعلامي الوزير المشرف العام على مركز الاتصال والإعلام، رائد المطيري، أن زيارة الأمير عبدالله بن بندر تعد تتويجًا للنجاحات والمنجزات التي حققها المركز، كما تمثل الزيارة تحفيزًا لجميع منسوبي المركز وتشجيع للتجديد والعطاء ومضاعفة الجهود والسمو بها إلى أعلى مراتب النجاح، مثمنًا ما يلقاه المركز من دعم غير محدود من سموه الكريم.