عبور مجاري السيول فعل متهور نهايته الخسارة والغرامة

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة مشهد عفوي لطفل لحظة نقل رعايا الدول لمقار إقامتهم تفاصيل مثيرة لهروب سجناء كوبر السوداني مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” تعلن عن وظائف شاغرة الجارديان تختار لقطة مجندة سعودية تحمل طفلاً كأفضل صورة استمرار أمطار عسير حتى الـ 10 مساءً طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر تحايا وتصفيق للقوات السعودية من ركاب أكبر عملية إجلاء من السودان العائدون لميناء جدة: عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا هو ديدن المملكة
على الرغم من المخاطر الكبيرة لعبور المركبات لمجاري السيول، إلا أن البعض يقدم على تلك الفعلة مخالفين القانون والدين الذي يأمر بشكل قاطع {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ولا زالت تلك الفعلة تشهدها العديد من المناطق التي تشهد سيولًا من حين إلى آخر، ليضرب أصحابها مثلًا في التهور والمجازفة غير المحسوبة، ومنهم من يمر من السيل وينجو، ومنهم من يسقط في فخ المجرى فتكون نهايته إما الغرق أو الاستغاثة وتتدخل الجهات المعنية لإنقاذه.
وكان آخر تلك المواقف المتهورة ما أعلنه الدفاع المدني بالمدينة المنورة عن إنقاذ قائد مركبة، احتُجز بداخلها أثناء جريان السيل، وتمت مخالفته عن طريق إحالته للمرور؛ لمخالفته إجراءات السلامة، وعبوره الأودية والشعاب أثناء جريان السيول.
والمخالفة واضحة وصريحة ويواجهها كل صاحب مركبة تعمد قطع الأودية والشعاب، وهي غرامات مالية، تصل إلى عشرة آلاف ريال، وذلك حسب ما أقرته لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية.
الغرامة ليست وحدها التي يجب على قائدي المركبات الخوف منها، بل إن الحدث في حد ذاته قد يقودهم إلى فقدان حياتهم، حيث شهدت المملكة العديد من الحوادث المؤسفة لمركبات جرفها السيل ودفنت مياهه أصحابها، لتبقى تلك الأزمة بدون حل سوى إعمال العقل والضمير والالتزام بالقواعد وعدم فعل تلك المخالفة.