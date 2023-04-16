عدد الساعات التطوعية في المسجد النبوي 117 ألفًا في 28 فرصة

كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن عدد الساعات التطوعية في المسجد النبوي خلال الفترة الأخيرة، والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.

الساعات التطوعية

وأكدت الوكالة، على أنه خلال 28 فرصة تطوعية بمجالات مختلفة أتاحتها الوكالة للمتطوعين في المسجد النبوي بلغ مجموع عدد الساعات التطوعية أكثر من 117 ألف ساعة.

وأشارت الوكالة إلى أن استقطاب المتطوعين يتم من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وتُقدم الفرص التطوعية بتخصصاتها المختلفة منها: مساندة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات والمساندة بالتنظيم وتوزيع وجبات الإفطار، كما يتم إرسال المتطوعين لمواقع الاحتياج الميداني بشكل مباشر.

تصاريح الاعتكاف

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأكد من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام، وذلك خدمةً للمعتكفين.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فهد بن عبد الله الجعيد أن الرئاسة جندت عدد من موظفي الأمن لضمان سلامة وقاصدي ضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية للرئاسة.

وبين الجعيد أن الرئاسة عملت مع عدد من الوكالات الميدانية والخدمية في سبيل تغطية العديد من المواقع التي تشهد كثافة عديدة من المعتمرين والزوار منها أبواب المسجد الحرام وصحن المطاف والمسعى ومواقع الاعتكاف وغيرها من المواقع.