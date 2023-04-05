Icon

عرض الهلال سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً بالعالم Icon شاهد.. شاب من القصيم يبيع أغرب سلعة على الإطلاق Icon تنبيه لأهالي مكة المكرمة: أتربة مثارة حتى المساء Icon عمومية شركة تهامة توافق على زيادة رأسمالها إلى 400 مليون ريال Icon توزيع أكثر من 80 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين في حفر الباطن Icon محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة Icon أوكرانية توزع العصائر على الصائمين في شوارع مصر Icon إقبال كبير من المعتمرين على استخدام حافلات مكة خلال رمضان Icon قصة تبني وزيرة لـ طفل مشوه تخطف قلوب الجزائريين Icon وظائف إدارية بـ الإدارة العامة لصحة السجون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أمامه أربعة خيارات وأفضلهم السعودي

عرض الهلال سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً بالعالم

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
عرض الهلال سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً بالعالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

سلطت وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي للاعب ليونيل ميسي، الذي يفكر في مستقبله بـ باريس سان جيرمان وسط عرض بقيمة 400 مليون يورو في السنة من نادي الهلال.

أربعة عروض أمام ميسي

وقالت صحيفة يورو بوست، يجب أن يتخذ ليونيل ميسي قرارًا بشأن مستقبله حيث يقترب عقده مع باريس سان جيرمان من الانتهاء، كما أن ميسي لا ينقصه العروض السخية في مكان آخر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف ولديه أربعة خيارات لتقييمها عند اتخاذ قرار بشأن مستقبله. فيمكن للفائز بكأس العالم مواصلة المفاوضات مع ناديه الحالي، والخيار الثاني يتمثل في محاولة العودة الطموحة إلى برشلونة أو استكشاف فرصة جديدة، حيث كان ميسي هدفًا طويل الأمد لنادي إنتر ميامي، لكنه تلقى عرضًا رابعًا رائعًا من الهلال السعودي، بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.

إخفاق باريس سان جيرمان

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية في تقرير: “كان هناك اتفاق من حيث المبدأ على تجديد النجم الأرجنتيني مع ناديه الحالي، لكن باريس سان جيرمان لم يعرض خطة طموحة من أجل ليو ميسي، وخفت حدة المفاوضات”.
وأضافت التقارير: أن برشلونة لا يزال على اتصال مع ليونيل ميسي ويريده في فترة الانتقال الصيفي.

عرض الهلال الأوفر حظًا

لا يزال نادي الهلال، يبذل قصارى جهده وذلك من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت قناة TNT Sports الأرجنتينية: إن نادي الهلال قدم عرضًا ماليًّا لإقناع النجم الأرجنتيني بارتداء قميص أزرق الرياض، حيث تضمن العرض أن يُصبح ليونيل صاحب أعلى راتب سنوي في العالم.

فرصة انتقال ميسي إلى برشلونة ضعيفة

وكان الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد ألمح إلى أن إمكانية انتقال اللاعب الأرجنتيني لصفوف نادي برشلونة الإسباني ضعيفة وتحتاج إلى معجزة.

وقال أشرف بن عياد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: “بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني، برشلونة خيار ولكن يجب أن تجتمع الكثير من الظروف حتى يتحقق الأمر، ليو يعشق البارشا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة
غرائب

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد...

غرائب
تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل لإتمام المشروع النووي
حصاد اليوم

تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل...

حصاد اليوم
موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن
الرياضة

موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن

الرياضة
استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل يعالج أمراض التنفس
السعودية اليوم

استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل...

السعودية اليوم
لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة مطعم
غرائب

لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة...

غرائب
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم
بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا
أخبار رئيسية

بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا

أخبار رئيسية
إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الجامعة الإسلامية بماليزيا
السعودية اليوم

إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في...

السعودية اليوم