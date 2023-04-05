عرض الهلال سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً بالعالم

سلطت وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي للاعب ليونيل ميسي، الذي يفكر في مستقبله بـ باريس سان جيرمان وسط عرض بقيمة 400 مليون يورو في السنة من نادي الهلال.

Messi has four options https://t.co/EddQxyNt0d — SPORT English (@Sport_EN) April 4, 2023

أربعة عروض أمام ميسي

وقالت صحيفة يورو بوست، يجب أن يتخذ ليونيل ميسي قرارًا بشأن مستقبله حيث يقترب عقده مع باريس سان جيرمان من الانتهاء، كما أن ميسي لا ينقصه العروض السخية في مكان آخر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف ولديه أربعة خيارات لتقييمها عند اتخاذ قرار بشأن مستقبله. فيمكن للفائز بكأس العالم مواصلة المفاوضات مع ناديه الحالي، والخيار الثاني يتمثل في محاولة العودة الطموحة إلى برشلونة أو استكشاف فرصة جديدة، حيث كان ميسي هدفًا طويل الأمد لنادي إنتر ميامي، لكنه تلقى عرضًا رابعًا رائعًا من الهلال السعودي، بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.

إخفاق باريس سان جيرمان

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية في تقرير: “كان هناك اتفاق من حيث المبدأ على تجديد النجم الأرجنتيني مع ناديه الحالي، لكن باريس سان جيرمان لم يعرض خطة طموحة من أجل ليو ميسي، وخفت حدة المفاوضات”.

وأضافت التقارير: أن برشلونة لا يزال على اتصال مع ليونيل ميسي ويريده في فترة الانتقال الصيفي.

عرض الهلال الأوفر حظًا

لا يزال نادي الهلال، يبذل قصارى جهده وذلك من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت قناة TNT Sports الأرجنتينية: إن نادي الهلال قدم عرضًا ماليًّا لإقناع النجم الأرجنتيني بارتداء قميص أزرق الرياض، حيث تضمن العرض أن يُصبح ليونيل صاحب أعلى راتب سنوي في العالم.

فرصة انتقال ميسي إلى برشلونة ضعيفة

وكان الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد ألمح إلى أن إمكانية انتقال اللاعب الأرجنتيني لصفوف نادي برشلونة الإسباني ضعيفة وتحتاج إلى معجزة.

وقال أشرف بن عياد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: “بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني، برشلونة خيار ولكن يجب أن تجتمع الكثير من الظروف حتى يتحقق الأمر، ليو يعشق البارشا”.