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لقيادة الفريق خلفًا لجارسيا

عرض تاريخي من نادي النصر لمورينيو

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
عرض تاريخي من نادي النصر لمورينيو
المواطن - فريق التحرير

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ترغب إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في التعاقد مع المدير الفني لروما، البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الأول خلفًا للفرنسي رودي جارسيا.

عرض ضخم لمورينيو

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن منصب جارسيا أصبح تحت التهديد، بعد تعادل نادي النصر أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، والتأخر عن الاتحاد المتصدر بفارق 3 نقاط.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، اليوم الأربعاء: “الثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو وكريستيانو رونالدو قد يجتمعان مرة أخرى، بعد أن جهزت إدارة نادي النصر عرضًا تاريخيًا للتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق”.

مورينيو
مورينيو – المصدر @ASRomaEN

وتابعت: “النصر ينوي عرض 100 مليون يورو على مورينيو في موسمين، من أجل تولي تدريب الفريق، ولكن سيكون من الصعب على النصر التعاقد معه حاليًا، خاصة أن الموسم في أوروبا دخل مراحله الأخيرة”.

وينافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على مقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

مورينيو
مورينيو – المصدر @ASRomaEN

نادي النصر بالدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ويطمح لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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