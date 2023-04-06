عرض سعودي سيجعل مورينيو المدرب الأعلى أجرًا بالعالم

تلقى المدير الفني لفريق روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو عرضًا للعمل في السعودية بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

عرض سعودي لمورينيو

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية: “المدرب البرتغالي تلقى عرضًا بقيمة 120 مليون يورو في موسمين، وبدأ بالفعل الحديث عنه مع الجهاز المعاون”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “تقاضي 60 مليون يورو في الموسم، سيجعل المدير الفني البرتغالي الأعلى أجرًا في التاريخ بين مدربي كرة القدم”.

وتابعت: “العرض السعودي يشمل إما أن يتولى مورينيو قيادة منتخب السعودية بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد، أو نادي النصر ليكون مدربًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو فريق اتحاد جدة الذي يتصدر الدوري”.

عروض أمام المدرب البرتغالي

وينتهي عقد مورينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في صيف عام 2024، وارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل، في حالة فشل الإدارة في تلبية طلباته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي مؤخرًا بقيادة باريس سان جيرمان الفرنسي أو منتخب البرازيل، بجانب أنباء بشأن احتمالية عودته لتدريب ريال مدريد الإسباني خلفًا للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.