Icon

فرانك لامبارد يقود تشيلسي لنهاية الموسم Icon الطعمة تعكس قوة التواصل والتراحم بين أهالي الشمالية Icon لحظة إنقاذ رضيع هندي تركته والدته داخل دلو Icon 10 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص Icon موعد مباراة الشباب والهلال والقنوات الناقلة Icon ضبط مواطن بحوزته 14 كيلوجرامًا من الحشيش بوادي الدواسر Icon المودة تقدم خدماتها لقرابة 600 ألف أسرة Icon الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج Icon 387 إصابة جديدة بكورونا و415 حالة تعافٍ Icon نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في حالة رحيله عن روما

عرض سعودي سيجعل مورينيو المدرب الأعلى أجرًا بالعالم

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
عرض سعودي سيجعل مورينيو المدرب الأعلى أجرًا بالعالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تلقى المدير الفني لفريق روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو عرضًا للعمل في السعودية بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

عرض سعودي لمورينيو

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية: “المدرب البرتغالي تلقى عرضًا بقيمة 120 مليون يورو في موسمين، وبدأ بالفعل الحديث عنه مع الجهاز المعاون”.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @OfficialASRoma

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “تقاضي 60 مليون يورو في الموسم، سيجعل المدير الفني البرتغالي الأعلى أجرًا في التاريخ بين مدربي كرة القدم”.

وتابعت: “العرض السعودي يشمل إما أن يتولى مورينيو قيادة منتخب السعودية بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد، أو نادي النصر ليكون مدربًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو فريق اتحاد جدة الذي يتصدر الدوري”.

مورينيو
المدرب البرتغالي

عروض أمام المدرب البرتغالي

وينتهي عقد مورينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في صيف عام 2024، وارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل، في حالة فشل الإدارة في تلبية طلباته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي مؤخرًا بقيادة باريس سان جيرمان الفرنسي أو منتخب البرازيل، بجانب أنباء بشأن احتمالية عودته لتدريب ريال مدريد الإسباني خلفًا للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @ASRomaEN
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم