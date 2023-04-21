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عرض سعودي لمودريتش براتب 25 مليون يورو

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
عرض سعودي لمودريتش براتب 25 مليون يورو
المواطن - فريق التحرير

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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن السعودي.

عرض ضخم لمودريتش

ولفتت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن أحد أندية دوري روشن السعودي، دون ذكر اسمه، على استعداد لدفع ضعف راتب لوكا مودريتش مع ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، اليوم الجمعة: “النادي السعودي عرض على لوكا مودريتش 25 مليون يورو في الموسم، وبعقد لمدة عامين بقيمة 50 مليون يورو صافي، وذلك بعد الضرائب”.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @lukamodric10

وأشارت صحيفة “آس”، إلى أن النجم الكرواتي صاحب الـ37 عامًا، لن يُفكر في هذا العرض، إلا إذا فشلت المفاوضات مع نادي ريال مدريد، من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد مودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في البقاء ضمن صفوف المرينغي خلال الموسم الجديد.

لوكا مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @FabrizioRomano

مفاوضات النصر

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع النجم الكرواتي، للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد نجاحها في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو ومودريتش
رونالدو ولوكا
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