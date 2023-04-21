عرض سعودي لمودريتش براتب 25 مليون يورو

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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن السعودي.
ولفتت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن أحد أندية دوري روشن السعودي، دون ذكر اسمه، على استعداد لدفع ضعف راتب لوكا مودريتش مع ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، اليوم الجمعة: “النادي السعودي عرض على لوكا مودريتش 25 مليون يورو في الموسم، وبعقد لمدة عامين بقيمة 50 مليون يورو صافي، وذلك بعد الضرائب”.
وأشارت صحيفة “آس”، إلى أن النجم الكرواتي صاحب الـ37 عامًا، لن يُفكر في هذا العرض، إلا إذا فشلت المفاوضات مع نادي ريال مدريد، من أجل تجديد عقده.
وينتهي عقد مودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في البقاء ضمن صفوف المرينغي خلال الموسم الجديد.
وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع النجم الكرواتي، للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد نجاحها في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.