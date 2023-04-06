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وسط مئات المحتجين الغاضبين

عروسان أمريكيان عقدا قرانهما بجوار محاكمة ترامب

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
عروسان أمريكيان عقدا قرانهما بجوار محاكمة ترامب
المواطن - فريق التحرير

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تصادف موعد زواج عروسين مع محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسار العروسان معًا وسط مئات المحتجين الغاضبين أمام مقر المحكمة لكن الابتسامة لم تفارق وجهيهما.

زواج بجوار المحاكمة

بينما كان الرئيس الأمريكي السابق يرد على الاتهامات الموجهة له بمقر المحكمة، كانت إجابات العروسين على النقيض تمامًا: أنا أفعل في إشارة لموافقتهما على الزواج والالتزام بواجباتهما.

ووسط الحشد الذي وقف أمام محكمة مانهاتن الجنائية، قبل محاكمة الرئيس السابق ترامب، الثلاثاء الماضي، كانت قصة حب بدأت منذ المدرسة الثانوية بين تشاندلر دين وكارولينا تريفينيو تتوج بالزواج.

خطط الزفاف

وتحدث الزوج الجديد عن صدمته هو وعروسه بقوله: “عندما علمنا بالمحاكمة، الأسبوع الماضي، بحثنا عن المبنى الذي سيحاكم فيه ترامب وكذلك المبنى الذي سنتزوج فيه، وكانت الصدمة أنه على بعد دقيقة واحدة سيرًا على الأقدام”.

ومع ذلك، فإن العروسين الجديدين لم يسمحا للمشاكل القانونية للرئيس الأمريكي السابق بتدمير خطط زفافهما.

لحظات سخرية

ويروي دين: “وصلنا إلى المحكمة قبل حوالي 45 دقيقة، تم إغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى المكتب بسبب القضية الجنائية البارزة لترامب، مررنا بعدد من المتظاهرين لكننا تمكنا من تجاوز الاضطراب”.

وشارك دين، عبر تطبيق إنستغرام، صورة احتفالًا بحفل الزفاف مع هاشتاغ (زواج مخطط له) مع لحظات سخرية ومرح لتزامن حفل زفافه مع ظهور ترامب غير المسبوق في المحكمة.

حفل زفاف أكبر

ويخطط دين وتريفينيو لاستضافة حفل زفاف أكبر في هيوستن بتكساس، بعد أن حددا له يوم الثاني والعشرين من أبريل/نيسان المقبل.

وعلى الرغم من أن مناسبتهما السعيدة ستظل مرتبطة إلى الأبد بذكرى محاكمة ترامب التاريخية إلا أن الزوجين، اللذين كانا معًا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، قررا الاستمتاع بالمصادفة.

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