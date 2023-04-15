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جهزت مواقع قريبة من السكان

عروض وهدايا في احتفالات العاصمة المقدسة بعيد الفطر

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
عروض وهدايا في احتفالات العاصمة المقدسة بعيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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استعدت أمانة العاصمة المقدسة بحزمة من الفعاليات المميزة للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، حيث جهزت الأمانة عددًا من المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز المواقع والمرافق الاعتيادية كالحدائق العامة والمتنزهات والساحات والميادين والملاعب وممرات المشاة، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة وكشافات الوول وشر على الأعمدة، وذلك استعدادًا لهذه المناسبة السعيدة وجريًا على عادتها السنوية في ذلك بإجراء هذه الأعمال التي تضفي البهجة والسرور على نفوس المواطنين والزوار الكرام، وتعكس مدى الفرح بهذه المناسبة الروحانية الغالية.

برامج مميزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، لوكالة الأنباء السعودية “واس” بأن الأمانة قامت منذ وقتٍ مبكر بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تجهيز مواقع الاحتفالات وإعداد برامج مميزة تواكب المناسبة، حيث ستشمل الاحتفالات على العديد من الفقرات التي تتضمن ألعاب ومسابقات وألوان فلكورية وعروض غنائية للأطفال وفقرات للرسم على الوجه وعروض الدمى والعروض الاستعراضية والوطنية، بالإضافة إلى تقديم هدايا وجوائز.

وأضاف بأن الأمانة قد حددت لإقامة الاحتفالات عددًا من المواقع والتي روعي فيها أن تكون قريبة من أماكن تواجد السكان، وهي حديقة الأراك وحديقة بحرة جوار بلدية بحرة الفرعية، وحديقة الجموم، وستستمر من اليوم الأول وحتى الرابع من شهر شوال، كما شرعت الأمانة منذ وقت مبكر بوضع برامج نظافة مكثفة لتلك المواقع وصيانة وتجهيز الحدائق العامة والساحات والمنتزهات وتزيين وإنارة عدد من الميادين والشوارع والطرق الرئيسية ابتهاجًا بهذه المناسبة.

استعدادات المواقع

وأشار إلى أنه قد واكب ذلك استعداد كافة الإدارات الرقابية للمواقع التي تشهد إقبالًا من السكان والزوار للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء، ورفع درجة التنسيق بين البلديات الفرعية، ووضع خطة عمل لمواصلة تكثيف أعمال النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، وكذلك تكثيف الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية خاصة المطاعم والكافيهات والبقالات ومحال بيع الحلويات وسيارات الفود ترك.

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