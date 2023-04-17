عضو كبار العلماء الأسبق عبدالوهاب أبو سليمان في ذمة الله

توفي عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.

وأعلنت أسرة الفقيد الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه سوف يُصلى عليه اليوم بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام، وسوف يُوارى جثمانه بمقابر المعلاة.

نبذة عنه

وُلد الدكتور الشيخ عبدالوهاب بن إبراهيم بن محمد أبو سليمان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، في شهر المحرم عام 1356هـ بمكة المكرمة، وتلقى تعليمه الابتدائي بدار الأيتام بمكة المكرمة، وتخرج فيها عام 1369هـ.

التحق بالمعهد العلمي وتخرج فيه عام 1373هـ، حيث واصل تعليمه الجامعي بكلية الشريعة بمكة المكرمة، وتخرج فيها عام 1377هـ.

تتلمذ على يد علماء الحرم المكي الشريف، ولازم العلامة المحدث الفقيه القاضي، المدرس بالحرم الشريف الشيخ العلامة حسن محمد مشاط ملازمة امتدت سبع سنوات.

تقلد العديد من الوظائف الإدارية والعملية، حيث عُين عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز.

كما مُنح الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان الميدالية التقديرية للجامعة من الدرجة الأولى في 12/8/1393ه تقديراً للأعمال الميدانية التي أداها خلال عمادته بكلية الشريعة، ورُشح كعضو لجنة الترقيات العلمية منذ تشكيلها بجامعة أم القرى حتى عام 1414هـ.