Icon

عطل بمحرك سفينة يغلق مضيق البوسفور Icon إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات بعد سلوكه غير الرياضي Icon حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله 18 مايو بمناسبة افتتاح فيا الرياض Icon السعودية نقطة جذب للفن والفنانين وداعم وراعٍ للإبداع العربي Icon يورجن كلوب يتعرض لإصابة في مباراة ليفربول وتوتنهام Icon عاصمة الفنانين تحتفي بالأصالة والإبداع بحفل روائع محمد الموجي Icon لقطات لسرقة مجوهرات بالملايين من متجر بجوار العدل الفرنسية Icon لحظة عبور 40 شاحنة معدات وذخائر أمريكية من العراق لسوريا Icon 14 من مروجي المخدرات في قبضة المكافحة Icon لوريان يُمطر شباك باريس سان جيرمان بثلاثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كانت متوجهة من روسيا لميناء كوجالي

عطل بمحرك سفينة يغلق مضيق البوسفور

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
عطل بمحرك سفينة يغلق مضيق البوسفور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق خفر السواحل التركي مضيق البوسفور، الذي يقسم إسطنبول إلى أوروبية وآسيوية، بشكل مؤقت أمام حركة الملاحة؛ بسبب تعطل سفينة شحن تمر عبره.

عطل بالمحرك

وتعرضت سفينة الشحن الجاف “إلياس كونان” التي يبلغ طولها 94 مترًا والمتوجهة من روسيا إلى ميناء كوجالي بالقرب من إسطنبول، اليوم الأحد، لعطل في محركها أثناء مرورها بمضيق البوسفور، وبالتالي في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، تم إغلاق الشحن في جانبي المضيق.

ووفقًا لتقرير خفر السواحل التركي: “تم تسليم السفينة برفقة زورقي قطر إلى مرسى أخيركالي، حيث رست. ومن المقرر استئناف حركة الملاحة في الساعة 21:20”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية
السعودية اليوم

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين...

السعودية اليوم
ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان
أخبار أمنية

ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان

أخبار أمنية
كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى
تكنولوجيا

كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر...

تكنولوجيا
محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة
السعودية اليوم

محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية...

السعودية اليوم
الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح
السوق

بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

الرياضة