عطل بمحرك سفينة يغلق مضيق البوسفور إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات بعد سلوكه غير الرياضي حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله 18 مايو بمناسبة افتتاح فيا الرياض السعودية نقطة جذب للفن والفنانين وداعم وراعٍ للإبداع العربي يورجن كلوب يتعرض لإصابة في مباراة ليفربول وتوتنهام عاصمة الفنانين تحتفي بالأصالة والإبداع بحفل روائع محمد الموجي لقطات لسرقة مجوهرات بالملايين من متجر بجوار العدل الفرنسية لحظة عبور 40 شاحنة معدات وذخائر أمريكية من العراق لسوريا 14 من مروجي المخدرات في قبضة المكافحة لوريان يُمطر شباك باريس سان جيرمان بثلاثية
أغلق خفر السواحل التركي مضيق البوسفور، الذي يقسم إسطنبول إلى أوروبية وآسيوية، بشكل مؤقت أمام حركة الملاحة؛ بسبب تعطل سفينة شحن تمر عبره.
وتعرضت سفينة الشحن الجاف “إلياس كونان” التي يبلغ طولها 94 مترًا والمتوجهة من روسيا إلى ميناء كوجالي بالقرب من إسطنبول، اليوم الأحد، لعطل في محركها أثناء مرورها بمضيق البوسفور، وبالتالي في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، تم إغلاق الشحن في جانبي المضيق.
ووفقًا لتقرير خفر السواحل التركي: “تم تسليم السفينة برفقة زورقي قطر إلى مرسى أخيركالي، حيث رست. ومن المقرر استئناف حركة الملاحة في الساعة 21:20”.