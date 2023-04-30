عطل بمحرك سفينة يغلق مضيق البوسفور

أغلق خفر السواحل التركي مضيق البوسفور، الذي يقسم إسطنبول إلى أوروبية وآسيوية، بشكل مؤقت أمام حركة الملاحة؛ بسبب تعطل سفينة شحن تمر عبره.

عطل بالمحرك

وتعرضت سفينة الشحن الجاف “إلياس كونان” التي يبلغ طولها 94 مترًا والمتوجهة من روسيا إلى ميناء كوجالي بالقرب من إسطنبول، اليوم الأحد، لعطل في محركها أثناء مرورها بمضيق البوسفور، وبالتالي في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، تم إغلاق الشحن في جانبي المضيق.

ووفقًا لتقرير خفر السواحل التركي: “تم تسليم السفينة برفقة زورقي قطر إلى مرسى أخيركالي، حيث رست. ومن المقرر استئناف حركة الملاحة في الساعة 21:20”.