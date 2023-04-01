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بضغط ارتفاع أسعار الفائدة 

عقارات بريطانيا تسجل أسوأ هبوط منذ يوليو 2009

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
عقارات بريطانيا تسجل أسوأ هبوط منذ يوليو 2009
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أسعار العقارات في بريطانيا أسوأ هبوط لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي ضربت القطاع العقاري في كل العالم قبل نحو 15 عاماً، حيث قالت الجمعية الوطنية للبناء، إن أسعار المنازل تراجعت 3.1% على أساس سنوي في مارس، مسجلة أكبر انخفاض سنوي منذ يوليو 2009.

وانخفضت الأسعار بنسبة 0.8% في مارس، وهو انخفاض أكبر من 0.5% في فبراير، تاركاً متوسط سعر المنازل في بريطانيا عند 257 ألفاً و122 جنيهاً إسترلينياً، بينما في العاصمة لندن بات متوسط السعر 511 ألفاً و293 جنيهاً إسترلينياً.

أعلى معدل منذ 14 عامًا

وانخفضت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى معدل لها منذ 14 عاماً بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في جمعية البناء: سيكون من الصعب على السوق استعادة الكثير من الزخم في المدى القريب، حيث إن ثقة المستهلك لا تزال ضعيفة وميزانيات الأسر لا تزال تحت ضغط التضخم المرتفع.

عقارات بريطانيا تسجل أسوأ هبوط منذ يوليو 2009

وأضاف: القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لا تزال مرهقة، حيث لا تزال معدلات الرهن العقاري أعلى بكثير من المستويات المنخفضة السائدة في هذه المرحلة من العام الماضي.

وشهدت جميع مناطق بريطانيا تباطؤًا في نمو الأسعار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث شهد معظمها انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي، وكانت منطقة ويست ميدلاندز هي المنطقة الأقوى أداءً، بينما ظلت اسكتلندا هي الأضعف.

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