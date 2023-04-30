عقوبة الهلال ضد سالم الدوسري

كشفت تقارير إعلامية عن العقوبة التي وقعها نادي الهلال على نجمه سالم الدوسري، بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الهلال وأوراوا الياباني أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه في “تويتر”: “صدر قرار داخلي بعد النهائي أمس بخصم 50% من مرتب اللاعب الذي تحصل على بطاقة حمراء، في إشارة واضحة إلى غضب إداري من تصرف اللاعب”.

بطاقة حمراء ضد سالم الدوسري

وكان الحكم العماني أحمد الكاف أشهر البطاقة الحمراء في وجه الدوسري في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2/ 2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وفي مباراة الذهاب، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.