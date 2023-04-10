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علاج ورم كبدي تحت التخدير الموضعي لمريض في نجران

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
علاج ورم كبدي تحت التخدير الموضعي لمريض في نجران
المواطن - واس

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‫تمكن فريق طبي في قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الملك خالد بنجران من علاج مريض في العقد الثامن من عمره يعاني من ألم مستمر في البطن.

تفاصيل الحالة

وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتشخيص الحالة، أتضح وجود ورم كبدي، ويتطلب تدخل علاجي، حيث نجح بفضل الله الكادر الطبي من حقن جزيئات صغيرة تحمل العلاج الكيميائي عن طريق القسطرة في الشرايين المغذية للورم، وذلك تحت التخدير الموضوعي، مبينة أن الإجراء يساعد في السيطرة على الورم ومنع انتشاره ويقلل من الأعراض الجانبية، حيث تلقي المريض الرعاية الصحية اللازمة ومغادرته المستشفى بعد 6 ساعات وهو بصحة جيدة، وتم إعداد برنامج علاجي لمتابعة حالته عن طريق العيادات الخارجية.

يذكر أن الكادر الطبي بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام المنصرم 3696 فحصًا إجرائيًا بالأشعة التداخلية شملت علاج الأورام وسحب الجلطات وإيقاف النزيف وفتح الشرايين والعديد من الإجراءات الأخرى.

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