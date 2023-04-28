علي البليهي: الهلال سيحسم دوري أبطال آسيا من الرياض

تحدث المدافع علي البليهي، لاعب نادي الهلال، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي أوراوا الياباني مساء غدٍ في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

وقال البليهي في المركز الإعلامي بدوري أبطال آسيا: “قادرون على حسم البطولة من الرياض، يجب أن نحافظ على اللقب هذا أمر نعرفه جيدًا”.

الحسم من الرياض

وواصل البليهي: “فريق أوراوا مختلف كثيرًا عن الذي تقابلنا معه في عام 2019، سنحسمها من الرياض”.

وستقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا غدًا في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 6 مايو المقبل في اليابان.

وسوف تُنقل مباراة أزرق الرياض وأوراوا عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.