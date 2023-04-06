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بعد إعلان إصابته في العضلة الخلفية

علي البليهي مهدد بالغياب عن مباراة النصر وذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ صباحاً
علي البليهي مهدد بالغياب عن مباراة النصر وذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال، مساء أمس الأربعاء، عن إصابة نجمه علي البليهي في العضلة الخلفية، وذلك إثر مشاركته في مباراة الفيحاء أول أمس الثلاثاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

تفاصيل إصابة علي البليهي

وعلق ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات عبر حسابه في “تويتر” على إصابة البليهي قائلًا: “إصابة البليهي في العضلة الخلفية، تعتمد على درجة الإصابة لو الدرجة الأولى نعم سيشارك في نهائي دوري أبطال آسيا، ولو تعرض للإصابة من الدرجة الثانية، قد لا يشارك وتفيد الشك والاحتمال هنا في هذه الحالة، متبقي 23 يومًا فقط”.

وسيواجه أزرق الرياض نادي النصر يوم 18 إبريل الجاري في الجولة الـ25 من دوري روشن، بينما يواجه فريق أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل الجاري.

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