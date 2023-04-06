علي البليهي مهدد بالغياب عن مباراة النصر وذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال، مساء أمس الأربعاء، عن إصابة نجمه علي البليهي في العضلة الخلفية، وذلك إثر مشاركته في مباراة الفيحاء أول أمس الثلاثاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

🚨 الهلال يُعلن :

إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية

– هل يُشارك في نهائي اسيا ؟

تعتمد على درجة الإصابة لو :

– الدرجة الأولى ( نعم )

– الدرجة الثانية ( شك واحتمال )

متبقي ٢٣ يوم ⏳ https://t.co/nDGuJ0nG4S pic.twitter.com/fk0M4blNvi — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) April 5, 2023

تفاصيل إصابة علي البليهي

وعلق ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات عبر حسابه في “تويتر” على إصابة البليهي قائلًا: “إصابة البليهي في العضلة الخلفية، تعتمد على درجة الإصابة لو الدرجة الأولى نعم سيشارك في نهائي دوري أبطال آسيا، ولو تعرض للإصابة من الدرجة الثانية، قد لا يشارك وتفيد الشك والاحتمال هنا في هذه الحالة، متبقي 23 يومًا فقط”.

وسيواجه أزرق الرياض نادي النصر يوم 18 إبريل الجاري في الجولة الـ25 من دوري روشن، بينما يواجه فريق أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل الجاري.