عمار تقي: الجمهور السعودي هو رقم واحد عندي

أوضح الإعلامي عمار تقي، أن أبرز متابعيه من الجمهور السعودي، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودي هو رقم واحد، يليه العراق، ثم الإمارات.

ونفى تقي خلال لقائه مع برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، اعتماده في برنامج الصندوق الأسود على إستراتيجية معينة موجهة للجمهور السعودي، مؤكدًا أنه لا يعتمد أي قصص موجهة للجمهور السعودي.

عمار تقي: "طلقت عملي في البترول طلاق بائن" قبل ثلاث سنوات وتفرغت للإعلام#عمار_تقي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/4A2zFTmjyO — الليوان (@almodifershow) April 6, 2023

ترك العمل في البترول واحترف الإعلام

ولفت تقي إلى أنه عمل في البترول ثم تفرغ للعمل الإعلامي، قائلًا: طلقت عملي في البترول طلاقًا بائنًا قبل ثلاث سنوات وتفرغت للإعلام.