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في الميركاتو الصيفي المقبل

عمر السومة يقترب من العودة إلى الأهلي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
عمر السومة يقترب من العودة إلى الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المهاجم السوري عمر السومة قد اقترب من العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

عمر السومة قد يعود

وكان عمر السومة قد رحل عن الأهلي في الصيف الماضي، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانضم إلى صفوف العربي القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

عمر السومة
السومة – المصدر @alarabi_club

ويُقدم عمر السومة مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، وساهم في تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري.

وتتجه الإدارة الأهلاوية إلى عودة السومة إلى الفريق في الموسم الجديد، في حالة العودة إلى دوري روشن السعودي، وذلك إذا ثبتت “كاس” قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنع الراقي من التسجيل لفترتين متتاليتين.

عمر السومة
السومة – المصدر spl

الأهلي بدوري يلو

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة إلى دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الثالث.

الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA
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