عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر

قاد الدولي السوري عمر السومة، فريقه نادي العربي إلى نهائي كأس أمير قطر، وذلك بعد أن سجل ثنائية من ضمن 7 أهداف لفريقه في شباك نادي السيلية اليوم في دور نصف النهائي.

وكان اللاعب التونسي يوسف المساكني سجل الهدف الأول لفريق العربي في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم سجل البرازيلي رافينيا الهدف الثاني لنادي العربي في الدقيقة الـ32، وعاد التونسي يوسف المساكني ليسجل الهدف الثالث للعربي في الدقيقة الـ45.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي العربي بثلاثية دون رد.

ثنائية لـ عمر السومة

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل العربي رباعية عبر كل من أحمد سهيل في الدقيقة الـ70 و عمر السومة في الدقيقة الـ72 والـ82، يوسف المساكني في الدقيقة الـ92.

بينما سجل السويدي كارلوس ستراندبيرج الهدف الوحيد لنادي السيلية في الدقيقة الـ85.

ويلعب السومة مع العربي على سبيل الإعارة من نادي أهلي جدة حتى نهاية الموسم الحالي.