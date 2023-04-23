صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود عمليات نهب واسعة في السودان شملت سيارات جديدة وآليات جماهير الاتحاد ترسم لوحة فنية في مدرجات الجوهرة مصر تجلي 436 مواطنًا من السودان ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والهلال أمطار غزيرة على حائل تسيل الأودية والشعاب أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رهف القحطاني تحبس دموعها على الهواء بسبب والدها
انتشرت عمليات النهب والسلب بشكل واسع في العديد من مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم التي تشهد قتالًا عنيفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
كما شهدت منطقة جياد الصناعية، عمليات نهب شملت سيارات جديدة وآليات ومعدات مختلفة، وتم رصد جانب من عمليات النهب وتداول الصور عبر مواقع التواصل.
من جانبه دعا والي الخرطوم، المواطنين السودانيين لتكوين لجان شعبية لتأمين الأحياء من النهب والسلب.