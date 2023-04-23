عمليات نهب واسعة في السودان شملت سيارات جديدة وآليات

انتشرت عمليات النهب والسلب بشكل واسع في العديد من مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم التي تشهد قتالًا عنيفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كما شهدت منطقة جياد الصناعية، عمليات نهب شملت سيارات جديدة وآليات ومعدات مختلفة، وتم رصد جانب من عمليات النهب وتداول الصور عبر مواقع التواصل.

من جانبه دعا والي الخرطوم، المواطنين السودانيين لتكوين لجان شعبية لتأمين الأحياء من النهب والسلب.