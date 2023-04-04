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أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي جراحي في محافظة جدة من إنقاذ حياة شاب تعرض لقطع حاد في منطقة الرقبة وإجراء تدخل جراحي عاجل استغرق ساعتين وتكلل ولله الحمد بالنجاح.

تفاصيل العملية

وقالت الصحة في جدة إن الأطباء في قسم الطوارئ بمستشفى الليث العام تمكنوا بفضل الله من إنقاذ حياة شاب بعد تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك نتيجة نزف جرح غائر في الرقبة إثر تعرضه للإصابة بآلة حادة (شنور)، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل الفريق الطبي بوصفها حالة حرجة وتمت إجراءات الإنعاش بالطوارئ والتدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف الحاد وإصلاح الأنسجة المتهتكة وتركيب قسطرة وريدية مركزية وعمل فتح على أحد الأوردة لنقل الدم و المحاليل الوريدية.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع مركز وزارة الصحة “937” لحالات إنقاذ الحياة والذي يُعد أحد منظومات وزارة الصحة ويُعنى بالخدمات الصحية، وبفضل من الله تعافى المريض من حالة الهبوط الحاد بالدورة الدموية وإفاقته من جهاز التنفس الصناعي بعد تعافي علاماته الحيوية، وحالته مستقرة ولله الحمد ويخضع للعلاج في أقسام التنويم من قبل الفرق الطبية والتمريضية لحين تماثله التام للشفاء وخروجه من المستشفى بإذن الله.

عمليات مستشفى الليث

يذكر أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الليث العام خلال العام الماضي 2022 بلغ 48,557 مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 94,024 مراجعًا، كما بلغ عدد العمليات الجراحية خلال الفترة نفسها 803 عمليات، وعدد جراحات اليوم الواحد 263 عملية.

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