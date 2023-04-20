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عمومية بناء تعتمد القوائم المالية والتقرير السنوي للاستدامة لعام 2022

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ صباحاً
عمومية بناء تعتمد القوائم المالية والتقرير السنوي للاستدامة لعام 2022
المواطن - فريق التحرير

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عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية اجتماعها السادس عشر، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد بن عبدالله الزامل نيابة عن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية.

إنجازات عالمية

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لـ بناء، بدور الجمعية وما تقدمه من خدمات للأيتام؛ وما حققته من جوائز وإنجازات محلية وإقليمية وعالمية، حيث أطلقت الجمعية عددًا من المبادرات والخدمات النوعية للمستفيدين.

دعم الأيتام

وفي بداية الاجتماع، رفع أعضاء الجمعية العمومية الشكر للأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمه للأيتام في البرامج والمبادرات النوعية المختلفة التي أقامتها الجمعية والتي تحقق خدمات متميزة لمستفيدي الجمعية في مجالات متعددة في التعليم والصحة والاسكان وجودة الحياة.

القوائم المالية

واعتمد المجلس، عددًا من القرارات أبرزها اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2022 التي قدمها مراجع الحسابات الخارجي مكتب أنوار آل حماد، كما اعتمد المجلس التقرير السنوي للاستدامة GRI لعام 2022 والمتضمن التقرير الذي تم العمل عليه وفقًا لمعايير تقارير الاستدامة متضمنًا أبرز جهود الجمعية في عام 2022 حيث قدمت الجمعية خلال العام أكثر من 72 مبادرة في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام البالغ عددهم أكثر من 4200 يتيم ويتيمة وأرملة، إضافة إلى خدمات التأمين الطبي والمنح التعليمية والرعاية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي، كما تضمن التقرير مساهمة الجمعية في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال تمليك وتأثيث 300 وحدة سكنية خلال العام استفاد منها أكثر من 1050 يتيمًا ويتيمة وأرملة، وذلك بشراكة ثلاثية مع وزارة السؤول البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية وجمعية بناء، كما أطلقت الجمعية خلال العام للمعسكر العلمي لأيتام المملكة في نسخته الخامسة بالشراكة الإستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذي استفاد منها أكثر من 120 طالبًا وطالبة من أيتام المملكة ونهلوا من معارف الجامعة في المجالات العلمية (الذكاء الاصطناعي/ الأمن السيبراني/ إنترنت الأشياء/ علم البيانات/ الروبوت/ الكيمياء وعلم المواد/ الفضاء والطيران)، إضافة إلى مجموعة من مهارات القرن الواحد والعشرين في مهارات التواصل والوعي المالي والتخطيط الشخصي والمهارات الرياضية، كما تضمن التقرير تبنى مفهوم الاستدامة في الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي حيث عملت الجمعية على إطلاق مبادرات وخدمات نوعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم، وتطرق التقرير إلى حرص الجمعية على اختيار مجموعة من أهداف التنمية المستدامة والتي تتلاءم مع طبيعة عملها.

وقد حققت الجمعية خلال العام تكريم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المستوى البرونزي، إضافة لحصولها على شهادة الاعتماد العالمية في ادارة المعرفة أيزو 30401:2018، كما حصلت الجمعية على ترخيص مزاولة العمل في الخارج تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعتبر الجمعية أول جمعية أيتام سعودية تحصل على هذا الترخيص.

الخطة التشغيلية

كما أقر المجلس الخطة التشغيلية لعام 2023 والتي تضمن أكثر من 75 مبادرة ستعمل عليها الجمعية خلال العام الحالي في مجالات متعددة أبرزها التعليم والصحة والتدريب والتأهيل والتوظيف وريادة الأعمال ومشروع التمكين تاكسي، إضافة إلى مواصلة إنجازاتها في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتستهدف شراء وتمليك وتأثيث 200 وحدة سكنية للأيتام وأسرهم خلال العام 2023م، كما تم إقرار الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2023 والتي تضمن الإيرادات التقديرية والنفقات التقديرية والمصروفات التشغيلية، وتم إعداد الموازنة بناء على معايير الحوكمة ومعايير السلامة المالية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

لجنة انتخابات

وفي نهاية الاجتماع وافق المجلس على تشكيل لجنة انتخابات للدورة الرابعة لمجلس الإدارة.

وفي ختام الاجتماع ثمن المهندس خالد الزامل هذه الجهود وقدم الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء الجمعية العمومية على جهودهم ودعمهم للجمعية والشكر موصول الإدارة التنفيذية وفريق العمل على هذه الجهود متطلعين لمواصلة العمل الدؤوب في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام.

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