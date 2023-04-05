وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تاريخ الأحقية لجميع مساهمي الشركة سيكون المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.
عرض الهلال سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً بالعالم شاهد.. شاب من القصيم يبيع أغرب سلعة على الإطلاق تنبيه لأهالي مكة المكرمة: أتربة مثارة حتى المساء عمومية شركة تهامة توافق على زيادة رأسمالها إلى 400 مليون ريال توزيع أكثر من 80 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين في حفر الباطن محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة أوكرانية توزع العصائر على الصائمين في شوارع مصر إقبال كبير من المعتمرين على استخدام حافلات مكة خلال رمضان قصة تبني وزيرة لـ طفل مشوه تخطف قلوب الجزائريين وظائف إدارية بـ الإدارة العامة لصحة السجون
أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تاريخ الأحقية لجميع مساهمي الشركة سيكون المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.