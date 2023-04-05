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عمومية شركة تهامة توافق على زيادة رأسمالها إلى 400 مليون ريال

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
عمومية شركة تهامة توافق على زيادة رأسمالها إلى 400 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال.

تاريخ الأحقية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تاريخ الأحقية لجميع مساهمي الشركة سيكون المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

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