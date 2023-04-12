عميل يهين بشير الغانم أمام مركز تسوق في برنامج نخوة

شهدت الحلقة الجديدة من برنامَج نخوة، المذاع اليوم على قناة السعودية، ردود فعل وآراء المواطنين تجاه رجل أهان حارس أمن أمام مركز تسوق.

وخلال الحلقة، تقمص الفنان بشير غنيم، دور حارس أمن، وبدأ المشهد التمثيلي، بمطالبة الفنان رجل ممثل من ضمن فريق البرنامج بالاطلاع على الأكياس التي يحملها، وبدأ الأخير بافتعال مشكلة معه.

فحص الحقائب

وأظهر الفيديو الرجل وهو يهين حارس الأمن داخل مركز تسوق؛ لعدم رغبته في فحص الحقائب، فيما حاول حارس الأمن تهدئته موضحًا أنه ينفذ مهام عمله.

وواصل الرجل إهانة حارس الأمن الذي بكى بشدة، فيما تدخل عدد من المواطنين للدفاع عن حارس الأمن وقاموا بإبعاد الرجل عنه.

برنامج نخوة

وتنوعت برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون في رمضان الحالي، وتعددت مساراتها التي من بينها المسار الاجتماعي، الذي أبرز نخوة المواطنين وشهامتهم، عبر حالات إنسانية فريدة.

نخوة المواطنين

وتجاوب كبير مع البرنامج الذي ظهر في ثوب جديد، مقدمًا نموذجًا إنسانيًّا بديعًا لـنخوة المواطنين في مساعدة الآخرين، لذلك حظي بتفاعل واسع وإشادة من قبل المتابعين، الذين أثنوا على الفكرة لكشفها ردود فعل أشخاص من العامة مع مواقف إنسانية كان أبطالها مشاهير أخفوا هوياتهم، وتنكروا بطريقة احترافية.

وأظهر نجوم الفن في الخليج قدرات فائقة خلال البرنامج في تجسيد الحالات الإنسانية، مؤكدين أهمية الدراما في نجاح البرامج الهادفة والمؤثرة في سلوك المجتمع.