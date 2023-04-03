عناصر أمنية نسائية يشاركن في تنظيم العمرة لأول مرة: نشعر بالفخر

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وثقت لقطات مصورة انتشار دوريات الأمن بعنصرها النسائي للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.
📹 | دوريات الأمن تشارك بعنصرها النسائي للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة في شهر رمضان المبارك .#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/tZSG5VBfl7
— الأمن العام (@security_gov) April 2, 2023
وبين المقطع جهود المجندات في خدمة ضيوف الرحمن وتنظيم المتمرين والزوار والمصلين، مع بقية زميلاتهن من القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.
بدورها، عبرت جندي أول حنان محمد، عن فخرها واعتزازها بـ خدمة ضيوف بيت الله الحرام، قائلة: أشعر بالفخر والاعتزاز لأني أقدم مساعدات وخدمات إنسانية لزوار بيت الله الحرام في مهام عملي، كما أتابع الحالة الأمنية وكذلك الظواهر السلبية، ونحن سعيدات بهذه المهمة.
وتواجد المجندات جاء استمرارًا لمنظومة أمنية متكاملة، تهدف إلى راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.