عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الحدود الشمالية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، بداية من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 7 مساءً.
حيث حذر المركز الوطني للأرصاد، عبر بيان نشره على الحساب الرسمي على “تويتر”، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل “العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، عرعر”.
وأكد المركز الوطني، على أن العواصف الرعدية مستمرة بداية من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 7 مساءً، وأنه يجب الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء متفرقة من المملكة.
وكشف المركز الوطني، اليوم، عن أنه متوقع هطول أمطار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.