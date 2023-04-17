عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الرياض والأرصاد تُحذر

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة الرياض، وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل (الدرعية، الدلم، المزاحمية،حريملاء ، رماح، ضرما، مرات)، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، تبدأ من الساعة الـ 2 ظهر اليوم وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.