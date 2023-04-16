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تمتد لجنوب حائل والأجزاء الشمالية الغربية

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الرياض والقصيم الساعات القادمة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ صباحاً
عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الرياض والقصيم الساعات القادمة
المواطن- فريق التحرير

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رصدت الأقمار الاصطناعية، بالمركز الوطني للأرصاد، تكاثرًا للسُحب الركامية على أجزاء واسعة من وَسَط المملكة مُتمثلة بمنطقة الرياض إداريًا وفيها العاصمة والقصيم وجنوب حائل، مصحوبة بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة، مع حدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البَرَديات.

توقعات بأمطار غزيرة

وبينت الصور، كثافة البروق على الأجزاء الشِّمالية الغربية من منطقة الرياض (الدوادمي، عفيف، القويعية)، بحيث تتعرض هذه المُحافظات لأمطار غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، وأنه على ساكني هذه المناطق، ضرورة الحذر من شدة العواصف الرعدية والاحتماء داخل المباني.

وتُشير نواتج المُحاكاة الحاسوبية، لتوقعات بتحرك الأحزمة الماطرة للشرق خلال الساعات القادمة لتؤثر على أجزاء مُتفرقة من المنطقة الشرقية، وتترافق بهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة، قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وتُصحب بحدوث الرعد في حينها.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

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