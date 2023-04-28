عودة الاشتباكات وتصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم رغم الهدنة

تصاعدت أعمدة الدخان في سماء الخرطوم رغم الهدنة، قبل قليل، وفقًا للحدث عاجل.

عودة الاشتباكات

وعادت الاشتباكات العنيفة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقًا لروسيا اليوم.

يتزامن ذلك مع حركة مكثفة للطيران الحربي وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وتعرضت طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في السودان أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بالخرطوم، اليوم الجمعة، فيما يُعد إشارة إلى مدى خطورة الوضع بالنسبة لأولئك الذين يتسابقون لإجلاء المدنيين من البلد الذي مزقته الحرب.

وفي حين أن الدفاع التركية صرحت بأن الحادث لم يؤدِّ إلى أي إصابات، إلا أن صحيفة ديلي ميل البريطانية أخبرت بإصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق الضرر بإمدادات الوقود.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش السوداني: إن الطائرة تمكنت من الإقلاع بسلام بعد أن فتحت قوات الدعم السريع النار، وهو ما اتفق مع تصريح وزارة الدفاع التركية الذي لم يصرح من جهته بالفاعل.

بدورها نفت قوات الدعم السريع استهداف طائرة الإجلاء التركية في السودان.