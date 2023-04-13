سببان جعلا مورينيو يرفض تدريب نادي النصر كلب آلي يعمل جرسونًا لأول مرة في العالم وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن 1.035 صفقة عقارية في الرياض خلال أسبوع العجز الأمريكي يزداد بمقدار 430 مليار دولار في 6 شهور الدراسة عبر مدرستي في عسير وبيشة وظهران الجنوب اليوم أضرار مادية بعد سقوط مظلة بمجمع تجاري في الرياض نابولي يسقط أمام ميلان في السان سيرو بهدف نظيف وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
عقدت لجنة المتابعة البحرينية- القطرية اجتماعها الثاني، أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.
وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية البحرينية، فقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقًا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحترامًا لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.