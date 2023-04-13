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عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
المواطن - فريق التحرير

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عقدت لجنة المتابعة البحرينية- القطرية اجتماعها الثاني، أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

بيان الخارجية

وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية البحرينية، فقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقًا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحترامًا لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

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